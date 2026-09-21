تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات الآسيوية اليوم (الإثنين)، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.16 دولار، بما يعادل 2.08%، إلى 101.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:13 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجعت 0.91% عند التسوية يوم الجمعة.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.15 دولار، أو 2.14%، إلى 98.15 دولار للبرميل، بعد انخفاضه 1.58% في الجلسة السابقة.

وسجل الخامان خلال تعاملات (الإثنين) أدنى مستوياتهما منذ 10 سبتمبر، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط دون مستوى 100 دولار للبرميل.