تواصل أسرة مسلسل «سلطان الديب» استعداداتها للمنافسة في موسم دراما رمضان 2027، بانضمام الفنانة المصرية سوسن بدر إلى قائمة أبطال العمل، إذ تجسد شخصية والدة الفنان المصري أحمد العوضي، الذي يتصدر الأحداث بشخصية «سلطان الديب».

أم لأربعة أبناء

وتظهر سوسن بدر خلال أحداث المسلسل في دور أم لأربعة أبناء، من بينهم «سلطان» الذي يجسده أحمد العوضي، لتصبح شخصيتها جزءاً أساسياً من العلاقات والتوترات التي تتشكل داخل الأسرة على مدار الحلقات.

صراعات اجتماعية

وتدور أحداث «سلطان الديب» في إطار اجتماعي شعبي، من خلال حكاية تتقاطع فيها العلاقات الأسرية مع عدد من الصراعات والمواقف المتشابكة، التي تدفع الشخصيات إلى مواجهات متصاعدة، خصوصاً داخل الأسرة التي تنتمي إليها شخصية أحمد العوضي.

ويأتي المسلسل ضمن الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2027، ويجمع أحمد العوضي وسوسن بدر في تعاون درامي جديد، ويشاركهم في التجربة كل من يارا السكري، رانيا يوسف وآخرون، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

آخر أعماله

وكان آخر مشارك العوضي في رمضان الماضي بمسلسل «علي كلاي»، الذي شارك في بطولته كل من درة، وعصام السقا، ومحمود البزاوي، ويارا السكري، ومحمد ثروت، وطارق الدسوقي. والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وحقق تفاعلاً ملحوظاً خلال فترة عرضه.