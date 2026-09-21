أسدل الفنان السعودي عبدالله السدحان الستار على رحلة تصوير مسلسله الجديد «أحلى نصيب»، النسخة العربية من المسلسل التركي «العشق مجدداً»، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما السعودية.

احتفال بنهاية التصوير

وشارك السدحان جمهوره لحظات الاحتفال بانتهاء التصوير عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع فيديو من الكواليس ظهر خلالها برفقة فريق العمل، معبراً عن سعادته بانتهاء الرحلة.

وعبر حسابه على «إنستغرام»، نشر السدحان مقطعاً من الاحتفال، وكتب: «بعد الانتهاء من تصوير الحب مجدداً».

كما نشر عبر منصة «X» مقطعاً آخر من ختام التصوير، وعلق قائلاً: «ختام رحلة جميلة عشنا تفاصيلها بمحبة وشغف. شكراً من القلب لكل من كان جزءاً من الحب مجدداً، ستبقى أيامه ووجوهه وذكرياته معنا بكل ود».

تغيير اسم المسلسل

وبدأ العمل مراحل تصويره تحت عنوان «الحب مجدداً»، قبل أن يتغير اسمه لاحقاً إلى «أحلى نصيب»، بالتزامن مع انتهاء التصوير، على أن ينطلق عرضه في أكتوبر 2026.

قصة المسلسل

تدور أحداث «أحلى نصيب» حول «نورة» و«راكان»، اللذين يلتقيان مجدداً بعد تجارب عاطفية فاشلة، ليتفقا على زواج مؤقت والتظاهر بأن طفل «نورة» هو ابن «راكان»، فتتوالى بينهما المواقف الكوميدية والصراعات العائلية.

صنّاع العمل

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب عبدالله السدحان كل من ليلى السلمان، هند محمد، مهند الحمدي، محمد الشهري، سعد الشطي، ميلا الزهراني، العنود عبدالحكيم، غادة الملا، ترف العبيدي، نجود أحمد، بندر الخضير، زين جهاد، سالم الخزيم، نواف السليمان، وائل غازي.

وجاء العمل من إخراج جودت مرجان، ويتكون من 90 حلقة، ويقدم معالجة عربية مقتبسة من المسلسل التركي «العشق مجدداً»، في إطار يجمع بين الرومانسية والكوميديا والصراعات الأسرية.