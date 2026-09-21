يعود النجم الأمريكي براد بيت إلى عالم «World War Z»، بعد 13 عاماً من عرض الجزء الأول، مع تحرك جديد لإنجاز الجزء الثاني من الفيلم، عقب سنوات من المحاولات التي توقفت قبل الوصول إلى مرحلة التصوير.

وبحسب «Deadline»، أُنجز الاتفاق مع بيت للعودة إلى شخصية «جيري لين»، إلى جانب مشاركته في إنتاج الفيلم، فيما يتولى إدوارد بيرغر مهمة الإخراج، ويكتب دينيس كيلي السيناريو.

وتعيد الخطوة المشروع إلى الواجهة بعد رحلة طويلة من التطوير، شهدت ارتباط أسماء سينمائية عدة بالجزء الثاني، من بينها المخرج ديفيد فينشر، قبل أن تتوقف تلك النسخة.

ويحمل المشروع الجديد رهاناً تجارياً واضحاً، بعدما حقق الفيلم الأول، الذي عُرض عام 2013، أكثر من 540 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، ليصبح أحد أبرز أفلام براد بيت جماهيرياً.

ولم يُكشف حتى الآن عن موعد بدء التصوير أو تاريخ العرض، كما تبقى تفاصيل القصة الجديدة قيد الكتمان، ما يضع المشروع حالياً في مرحلة التطوير والاستعداد قبل انتقاله إلى التنفيذ.