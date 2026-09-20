أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اعتماد الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية (IUGS) لصخور البازلت في الحرات السعودية ضمن قائمة أحجار التراث العالمية المعتمدة لدى الاتحاد، في إنجاز وطني يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة.

توثيق للقيمة التاريخية والثقافية

ويأتي هذا الاعتماد تتويجًا للجهود العلمية التي بذلتها الهيئة في توثيق القيمة الجيولوجية والتاريخية والثقافية التراثية لصخور البازلت، التي شكّلت عبر آلاف السنين جزءًا مهمًا من المشهد الطبيعي والهوية الحضارية في غرب المملكة؛ لارتباطها بالاستخدامات التقليدية في البناء، والاستيطان البشري، والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب قيمتها العلمية والبحثية.

انتشار جيولوجي واسع

ويتميز البازلت بانتشاره الجيولوجي الواسع ومتانته ومقاومته للحرارة والتآكل، مما يجعله موردًا مهمًا للركام ومواد البنية التحتية، إلى جانب استخداماته المتقدمة في الألياف والمواد المركبة والعزل، كما تتعزز قيمته الاقتصادية لقرب بعض محاجره من شبكات الطرق والسكك الحديدية، بما يدعم كفاءة النقل وتكاليف الإنشاء والصيانة.

إبراز المقومات الوطنية

ويمثل هذا الإنجاز اعترافًا دوليًا بمكانة المملكة بوصفها من الدول الغنية بالإرث الجيولوجي، كما يعزز جهودها في المحافظة على مواقع التراث الجيولوجي والطبيعي، ودعم البحث العلمي، وإبراز المقومات الوطنية المتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكدت الهيئة أن هذا الاعتماد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون العلمي الدولي، ويعزز حضور المملكة في المبادرات العالمية المعنية بحماية التراث الجيولوجي، ويجسد دور الهيئة في توثيق الثروة الجيولوجية الوطنية وإبراز قيمتها العلمية والتنموية والثقافية للأجيال القادمة.