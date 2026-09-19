نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم (السبت) من هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة، ومحافظة الجموم، ورهاط ومدركة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما نبَّه المركز من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة جازان ومحافظات الحرث، والدائر (بني مالك)، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبو عريش، وضمد، وصبيا، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة، وجزيرة فرسان وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وفي تبوك نبه المركز من رياح نشطة على أملج، والوجه، وضباء، وحقل، والبدع، ونيوم شرما، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا للأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة مساءً.‏