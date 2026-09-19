يرأس رئيس مجلس الشورى رئيس الاتحاد البرلماني العربي الدكتور عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ أعمال الدورة (43) للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، المقرر عقدها غدًا في القاهرة، بمشاركة ممثلي المجالس والبرلمانات العربية الأعضاء في الاتحاد.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تولي العمل العربي المشترك اهتمامًا كبيرًا، وتدعم كل ما من شأنه تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل رافدًا مهمًا في توحيد المواقف، ودعم القضايا العربية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح آل الشيخ أن اجتماع اللجنة التنفيذية يأتي في مرحلة تتطلب مزيدًا من التنسيق البرلماني، وتطوير آليات العمل المشترك بما يرفع فاعليته ويعزز أثره، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق، وتوجيه الجهود نحو أولويات واضحة وبرامج عملية تسهم في تعزيز حضور الاتحاد ودوره على المستويين الإقليمي والدولي.

ويضم وفد مجلس الشورى الأمين العام للمجلس محمد المطيري، وعضو مجلس الشورى عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الدكتور عبدالعزيز المهناء.