توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (السبت)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأشار إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران، فيما لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية.

رياح تتجاوز 50 كم/ساعة على البحر الأحمر

وعن حالة البحر الأحمر، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول بعد الظهيرة إلى غربية وشمالية غربية بسرعة 12-42 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

وفي الجزء الجنوبي، تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، ويصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتكون حالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيفاً إلى متوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي، ويصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة جنوباً.

الخليج العربي خفيف الموج

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 8-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، فيما تكون حالة البحر خفيف الموج.