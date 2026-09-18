أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف مليشيا الحوثي محافظة الطائف في المملكة بطائرة مسيرة أسفر سقوط شظاياها إثر اعتراضها عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين ووقوع أضرار مادية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وخرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية- في بيان اليوم، تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.