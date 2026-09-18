أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- مواصلة مليشيا الحوثي الإرهابية عدوانها الآثم على المملكة العربية السعودية، واستهدافها محافظة الطائف بطائرة «مسيّرة»، مما أدى إلى وفاة مقيم من الجنسية اليمنية -رحمه الله-، وإصابة مواطنة ومقيم من الجنسية الباكستانية حالته حرجة، إضافة إلى أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، من جرّاء الشظايا الناتجة عن اعتراضها وتدميرها.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديد بهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، التي تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتؤكد النهج الإجرامي لهذه المليشيا الإرهابية في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وجدّد العيسى -باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم كافة الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلتها- التأكيد على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، في كل ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين، وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، سائلًا الله تعالى أن يحفظها أرضًا وقيادةً وشعبًا من كل سوء ومكروه.