رفع رئيس جامعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن الدكتور محمد بن يحيى مرضي، الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، بمناسبة التوجيه الكريم بإطلاق اسم الأمير مساعد بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- على الجامعة السعودية الإلكترونية.

وأكد الدكتور محمد مرضي أن إطلاق اسم الأمير مساعد بن عبدالرحمن -رحمه الله- على الجامعة يحمل قيمة وطنية ومعرفية، ويُجسد تقدير القيادة الرشيدة لإسهاماته في خدمة الوطن، مشيرًا إلى أن ما عُرف عنه من اهتمام بالعلم والثقافة والمعرفة ينسجم مع رسالة الجامعة ودورها في بناء القدرات وتوسيع فرص التعلم.

وقال: «إن جامعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن ستواصل مسيرتها نحو التميز والابتكار وتعزيز أثرها الوطني، مستلهمةً مما يحمله اسم سموه -رحمه الله- من إرث وطني ومعرفي، بما يُسهم في خدمة الإنسان والوطن وصناعة مستقبل التعليم».