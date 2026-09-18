كشفت بلدية محافظة الجبيل عن رصد أكثر من 1100 مخالفة لوقوف الشاحنات والعربات المخالفة داخل الأحياء السكنية وفي المواقع غير المخصصة لها، وذلك ضمن جهودها الرقابية للحد من الممارسات المخالفة، وتعزيز السلامة، والحد من التشوه البصري، وتحسين جودة الحياة للسكان.

وأكدت البلدية استمرار جولاتها الرقابية على مختلف المواقع، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، داعيةً ملاك الشاحنات وقائدي المركبات الثقيلة إلى الالتزام بالمواقع المخصصة للوقوف، وعدم استخدام الأحياء السكنية أو المواقع التي قد تتسبب في إعاقة حركة المركبات والمشاة أو التأثير على راحة السكان.

ويأتي ذلك في وقت أبدى فيه عدد من سكان بعض الأحياء السكنية بالمحافظة ملاحظاتهم واستياءهم من تكرار وقوف الشاحنات والناقلات الكبيرة في مداخل الأحياء، مشيرين إلى ما يترتب على ذلك من تجمعات للعمالة والتسبب في الضوضاء والازدحام وإزعاج السكان، مطالبين بتكثيف الرقابة والحد من هذه الممارسات داخل الأحياء السكنية.