أدانت رابطةُ العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في إقليم خيبر «بختونخوا» بجمهورية باكستان الإسلامية.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجريمة الإرهابية التي تجرَّد مرتكبوها من كل قِيم الدِّين والإنسانية، مجددًا التأكيد على موقف الرابطة الرافض والمُدين للعُنف والإرهاب بكل صُوره وذرائعه.

وأعرب العيسى عن التضامنِ التام مع جمهورية باكستان الإسلامية، في مواجهة كل ما يهدِّد أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، مُقدِّمًا خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللشعب الباكستاني كافّة، سائلًا الله تعالى أن يتغمَّد المتوفّين بواسعِ رحمتِه، وأن يمُنَّ على المُصابين بالشِّفاء العاجل.