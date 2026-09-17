وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع مقاتلات «إف 35 لايتنينغ 2» إلى المملكة، بقيمة تقدر بنحو 24.3مليار دولار.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الصفقة من شأنها دعم أمن حليف رئيسي للولايات المتحدة، وتعزيز قدرة المملكة على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية.

وتأتي الموافقة في ظل استمرار التعاون الدفاعي والأمني بين الرياض وواشنطن، إذ تعد السعودية من أبرز شركاء الولايات المتحدة في المجال العسكري والأمني.

