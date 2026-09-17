وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع مقاتلات «إف 35 لايتنينغ 2» إلى المملكة، بقيمة تقدر بنحو 24.3مليار دولار.
وقالت الخارجية الأمريكية إن الصفقة من شأنها دعم أمن حليف رئيسي للولايات المتحدة، وتعزيز قدرة المملكة على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية.
وتأتي الموافقة في ظل استمرار التعاون الدفاعي والأمني بين الرياض وواشنطن، إذ تعد السعودية من أبرز شركاء الولايات المتحدة في المجال العسكري والأمني.
واشنطن توافق على صفقة «إف 35» للسعودية بـ24.3 مليار دولار
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع مقاتلات «إف 35 لايتنينغ 2» إلى المملكة، بقيمة تقدر بنحو 24.3مليار دولار.
The U.S. State Department has approved a deal to sell "F-35 Lightning II" fighter jets to the Kingdom, valued at approximately $24.3 billion.
The U.S. State Department stated that the deal would support the security of a key U.S. ally and enhance the Kingdom's ability to deter current and future threats.
This approval comes amid ongoing defense and security cooperation between Riyadh and Washington, as Saudi Arabia is one of the United States' prominent partners in the military and security fields.