أحبط مفتشو الإدارة العامة للجمارك في مطار الكويت الدولي محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة «الكيميكال» المخدرة، كانت بحوزة مسافر قادم من إحدى الدول الأوروبية.

وأوضحت الإدارة، في بيان صحفي أمس (الأربعاء)، أن عملية التفتيش في مبنى الركاب «T4» أسفرت عن ضبط 1197 ورقة من حجم «A4» مشبعة بالمادة المخدرة، بوزن إجمالي بلغ نحو 9.6 كيلوغرام.

وأضافت أنه تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل إحالة المتهم والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والخمور، لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.