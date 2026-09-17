قضى شاب وزوجته الحامل في حادث مأساوي بمدينة البندقية الإيطالية، بعد اصطدام قارب الصيد الصغير الذي كانا يستقلانه بـ«تاكسي مائي»، بعد ثلاثة أشهر فقط على زواجهما.

وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، بالقرب من جزيرة تيسيرا، وأدى الاصطدام العنيف إلى سقوط الزوجين في مياه البحيرة، فيما غرق قاربهما بالكامل خلال وقت قصير.

وبينت صحيفة «نيويورك بوست» أن فرق الإنقاذ تمكنت في البداية من انتشال الزوج، شون ميكيلي (25 عاماً)، والذي كان يعمل صياداً محلياً، ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة، بعدما تعرض لإصابات بالغة، بينها صدمات شديدة في الرأس والوجه.

ورغم خضوعه لجراحة عاجلة ونقله إلى وحدة العناية المركزة، فارق ميكيلي الحياة يوم الأحد 13 سبتمبر متأثراً بجراحه.

في المقابل، واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن زوجته غابرييلا كويرينو (26 عاماً)، وهي برازيلية انتقلت إلى إيطاليا قبل نحو عامين وكانت حاملاً بطفلهما الأول.

وشاركت في عمليات البحث فرق من الغواصين، إلى جانب مروحيات ودراجات مائية، إلا أن ارتفاع مستوى المد واضطراب الرؤية داخل المياه صعّبا العثور عليها. وبعد أيام من عمليات التمشيط، رصد أحد المواطنين جثمانها طافياً على سطح المياه صباح الثلاثاء 15 سبتمبر.

وأعرب المجلس الإقليمي لمنطقة «فينيتو» عن حزنه العميق إزاء الحادث، مؤكداً أن انتشال جثمان كويرينو أنهى أياماً من عمليات البحث المتواصلة.

وقالت عائلة ميكيلي إن الزوجين، اللذين تزوجا في 8 يونيو الماضي، كانا يحرصان على قضاء معظم أوقاتهما معاً، مشيرة إلى أنهما خرجا في ذلك الصباح لجمع طُعم الصيد قبل أن تنتهي رحلتهما بحادث مأساوي أودى بحياتهما.