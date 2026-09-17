حسمت دائرة صحة محافظة الأنبار في العراق الجدل الذي أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أنباء تحدثت عن ضبط معمل لتربية الخنازير بهدف الاتجار بلحومها، بالتزامن مع حادثة ضبط بائع لحوم اتُّهم ببيع لحم الخنزير المفروم على أنه لحم مفروم عادي.

ونفت الدائرة، في بيان رسمي، صحة ما جرى تداوله بشأن ضبط فرقها معملاً لتربية الخنازير وبيع لحومها داخل المحافظة، مؤكدة أن هذه المعلومات لا تمت إلى الواقع بصلة.

وأوضحت أن المنشورات المتداولة لا تستند إلى أي واقعة أو إجراء صادر عنها، محذرة من أن تداول مثل هذه المعلومات المضللة قد يؤدي إلى إرباك الرأي العام والإساءة إلى عمل المؤسسات الصحية.

ودعت الدائرة وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الدقة عند نقل الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وعدم إعادة نشر المحتوى الصادر عن صفحات غير موثوقة.

وجاء النفي بعد انتشار مقطع فيديو على عدد من المنصات، رافقته ادعاءات تفيد بضبط وزارة الصحة معملاً لتربية الخنازير. وبحسب التوضيحات الرسمية، فإن الفيديو «مفبرك» ولا علاقة له بالعراق، كما أن الخنازير الظاهرة فيه موجودة في دولة أخرى، بينما تعود مشاهد معالجة اللحوم إلى أحد المصانع الكبرى المتخصصة في تجهيز لحوم الأبقار.

ويأتي هذا التوضيح بعد أيام من إعلان السلطات في محافظة النجف ضبط صاحب محل لبيع اللحوم، على خلفية اتهامه ببيع لحم الخنازير لزبائنه على أنه لحم مفروم دون علمهم، في واقعة أثارت تفاعلاً واسعاً في العراق.

وذكرت تقارير محلية أن المتهم كان يصطاد الخنازير البرية في هور ناحية الحرية بقضاء الكوفة، ثم يقوم بفرم لحومها وبيعها، قبل أن يُلقى القبض عليه ويُحال إلى القضاء.

وأصدرت محكمة الجنايات حكماً أولياً بسجنه لمدة 10 سنوات، فيما لا يزال الحكم غير نهائي، بانتظار استكمال الإجراءات القانونية والتقاضي وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي.