في الوقت الذي كانت فيه أجهزة الأمن الأجنبية تقلب صفحات أرشيف المطاردات البحثية وتصدر الأوامر الصارمة عبر منظمة «الإنتربول» لتعقب شاب سويدي يبلغ من العمر 22 عاماً، فارٍّ في قضية «محاولة قتل عمد»، كان المطلوب الدولي يظن أنه أتقن لعبة الاختفاء التام عبر التواري داخل أزقة مدينة طنجة المغربية، بعيداً عن أعين العدالة الأوروبية.

حسابات «الهروب الكبير» لم تدم طويلاً، إذ لم تكن الشوارع الساحلية المزدحمة سوى المحطة الأخيرة لمغامرة بنيت على حيلة انتحال الهوية والتزوير، حيث توقف المشتبه فيه بثقة مفرطة أمام نقطة أمنية للشرطة القضائية المغربية، مبرزاً رخصة قيادة تتضمن بيانات شخصية مزورة، مراهناً على أن قناع الهوية المستعارة سيعبر به إلى منطقة الأمان بسلام.

حينها، بدأت نهاية قصة الهروب، وتم كشف هويته الحقيقية بعد اعتقاله بتهمة التزوير، كما أن ضربة خاطفة أعدتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) بالتنسيق الميداني مع شرطة طنجة، قلبت الطاولة مجدداً، إذ أسفرت مطابقة بياناته داخل قاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم دولياً عن مفاجأة مدوية، بعدما أنارت الشاشات الأمنية بالإخطار الأحمر الداعي للتوقيف الفوري بطلب من السلطات القضائية السويدية.

حين سقط المطلوب الأوروبي متلبساً بالتزوير وانتحال الهوية، جرى اقتياده فوراً إلى الحراسة النظرية بتوجيهات من النيابة العامة المختصة لفك شفرات وجوده والشبكات التي سهلت تزوير وثائقه، بينما تولى مكتب «أنتربول الرباط» مراسلة نظيره في السويد لإخطاره بالنهاية الحتمية لرحلة الهروب، في عملية تثبت فيها المغرب مجدداً أن الممرات العابرة للحدود لم تعد ملاذاً آمناً لكبار الفارين من القضاء الدولي.