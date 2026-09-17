استقبل المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، في مقر المكتبة بالرياض أمس، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء مجالات التعاون العلمي والمعرفي، وسبل تعزيز التكامل بين المراكز البحثية والمكتبات الوطنية في البلدين.

وشهد الأمير فيصل بن سلمان توقيع مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك فهد الوطنية ومركز «دراسات»، وقّعها عن المكتبة الرئيس التنفيذي بالإنابة فيصل بن عبدالعزيز الحمودي، وعن المركز الرئيس التنفيذي عبدالله محمد الأحمد.

وتشمل المذكرة التعاون في المجالات المعرفية والعلمية، وتبادل المعلومات والوثائق والخبرات والزيارات المهنية، ورفع مهارات الموظفين، إلى جانب تنظيم الندوات وجلسات العمل والمؤتمرات، وإعداد البرامج والخطط التدريبية المشتركة؛ بما يخدم البحث العلمي ومجتمعات المعرفة.

وقدّم الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة للأمير فيصل بن سلمان الزمالة الفخرية لمركز «دراسات»، تقديراً لإسهاماته في دعم المعرفة والبحث العلمي وصون الذاكرة الوطنية.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان أن المذكرة تمثل امتداداً للشراكة القائمة مع مملكة البحرين في مجالات البحوث والدراسات، ونموذجاً للتكامل بين المؤسسات المعنية بحفظ المعرفة وإنتاجها وإتاحتها.

من جانبه، أعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن شكره للأمير فيصل بن سلمان على حفاوة الاستقبال، مشيداً بدور مكتبة الملك فهد الوطنية في حفظ الإنتاج الفكري وإتاحته.

ويُعنى مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» بإجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجالات الإستراتيجية والسياسة الدولية والطاقة، والتعاون مع المراكز والمنظمات العلمية محلياً وإقليمياً ودولياً.