توالت الإدانات الدولية لمحاولة مليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرات مسيّرة، وسط تأكيدات واسعة بأن الاعتداء يمثل انتهاكاً سافراً لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي. وأكدت دول العالم رفضها القاطع لهذا الاعتداء الذي يمس مكانة مكة المكرمة وقدسيتها، ويستفز مشاعر المسلمين، مجدّدة وقوفها وتضامنها الكامل مع المملكة في مواجهة كل ما يهدّد أمنها واستقرارها. وشدّدت المواقف الدولية على أن استهداف مكة المكرمة، بما تمثله من مكانة راسخة في وجدان المسلمين حول العالم، يتجاوز كونه اعتداءً على المملكة، ليشكّل مساساً بمقدسات المسلمين ومشاعرهم، في وقت أكدت فيه الدول والمنظمات المنددة ضرورة احترام حرمة المقدسات الدينية، والالتزام بقواعد القانون الدولي، ورفض استخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف المناطق المدنية أو تهديد سلامة السكان.