أدانت جمهورية بلغاريا بشدّة الهجمات المستمرة التي تشنّها مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية والاقتصادية.

وأكدت وزارة الخارجية البلغارية، في بيان، أن هذه الهجمات غير مقبولة، وتُمثّل تصعيداً خطيراً من شأنه تقويض الأمن الإقليمي والجهود الرامية إلى التوصل لحل سلمي للنزاع في اليمن.

ودعت إلى الوقف الفوري للهجمات، واحترام القانون الدولي، والعمل على نزع فتيل التصعيد، معربة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، ودعمها للجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل وجامع ودائم في اليمن.