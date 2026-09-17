تمكن فريق طبي متخصص بقسم جراحة التجميل في مستشفيات سوهاج الجامعية بمصر من استئصال ورم دهني ضخم من أعلى ظهر مريض يبلغ من العمر 42 عاماً، بعد معاناة استمرت لنحو 3 سنوات.

وبحسب تقارير محلية، بلغ وزن الورم بعد استئصاله نحو 15 كيلوغراماً، فيما نجح الفريق الجراحي في إزالته بالكامل، بعد إخضاع المريض للفحوصات والتقييم الطبي اللازمين والتأكد من جاهزيته للتدخل الجراحي.

وأوضحت جامعة سوهاج أن نجاح العملية يعكس إمكانات المستشفيات الجامعية وقدرتها على التعامل مع الحالات الجراحية الدقيقة، في ظل توافر الكوادر الطبية المتخصصة والتجهيزات اللازمة لتقديم الرعاية العلاجية.

وقبل إجراء الجراحة، خضع المريض لفحوصات شاملة وتقييم طبي لتحديد خطوات التدخل وضمان سلامته أثناء العملية، فيما استمرت متابعته بعد استئصال الورم وفق الإجراءات والبروتوكولات الطبية المعتمدة.