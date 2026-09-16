حمل عود الفنان السوري الراحل مصطفى نصري إلى ابنته أصالة، قبل ساعات من لقائها المرتقب مع جمهور دمشق، ذاكرة عائلية وفنية سبقت عودتها إلى المسرح السوري بعد سنوات طويلة من الغياب.

وكشف مقطع فيديو متداول تلقّي أصالة العود الخاص بوالدها، هدية من شقيقها، في توقيت منح الآلة الموسيقية قيمة تتجاوز كونها تذكاراً عائلياً؛ فمصطفى نصري كان صاحب الدور الأول في اكتشاف موهبة ابنته ورعايتها فنياً منذ طفولتها، قبل أن تشق طريقها إلى الساحة العربية.

وردت أصالة على الهدية برسالة كتبت فيها: «أخي العزيز، أشكر لطفك وهديتك الغالية جداً، ولنا لقاء طويل قادم»، مستعيدة بذلك حضور والدها في ذاكرتها بالتزامن مع عودتها إلى سورية.

رسالة أصالة نصري لأخيها بعد «هدية العود».

وتزامنت هذه اللحظة مع رسائل ترحيب من نجوم الفن السوري، إذ قالت الفنانة منى واصف: «بنت الشام رجعت للشام»، فيما عبّرت وفاء موصلي وروعة ياسين عن سعادتهما بعودتها. ووصف المخرج سامر البرقاوي أصالة بـ«الفنانة الأيقونية»، مؤكداً أن «مكانها بين جمهورها وناسها»، بينما أبدت نور علي رغبتها في حضور الحفل، وكشف تيم حسن عن أمله في أن تسمح له ارتباطاته بالتوجه إلى سورية لحضور الأمسية.

وتحيي أصالة، غداً (الخميس) 17 سبتمبر، حفل «عودة الأصالة» في صالة الفيحاء بدمشق، في عودة إلى الغناء أمام الجمهور السوري بعد غياب طويل، سبقتها بإطلاق «الألبوم السوري» المستلهم من التراث والهوية الموسيقية السورية.