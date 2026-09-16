قرر البنك المركزي السعودي «ساما» رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس من 375 نقطة أساس إلى 400 نقطة أساس، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس أيضاً، من 425 نقطة أساس إلى 450 نقطة أساس.



ويأتي القرار بعد أن رفع الفيدرالي الأمريكي اليوم معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى النطاق بين 3.75 % و4.00% مقارنة بمستواه السابق بين 3.50% و3.75%.

الربط بين الدولار والريال

ويحذو المركزي السعودي عادة حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تغيرات أسعار الفائدة على الريال، نظراً للربط بين العملتين الريال والدولار.

ويمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) سعر الإقراض من البنك المركزي للبنوك.