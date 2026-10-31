علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن إدارة النادي الأهلي استقرت على إقالة المدرب الهولندي مارينو بوسيتش من منصبه، عقب انتهاء مواجهة الفريق أمام السد القطري، المقررة يوم الاثنين المقبل، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك على خلفية الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام الشباب بستة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وكشفت المصادر أن الخسارة القاسية أمام الشباب عجّلت بقرار الإدارة الأهلاوية إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الهولندي، في ظل تراجع نتائج الفريق ومستوياته الفنية خلال الفترة الماضية، وعدم رضا الإدارة عن الأداء الذي يقدمه الفريق تحت قيادته.



وأوضحت المصادر أن عدداً من لاعبي الفريق الأول عقدوا اجتماعاً مع الإدارة الأهلاوية، أبدوا خلاله عدم قناعتهم بالمدرب بوسيتش وطريقته الفنية في إدارة الفريق، مشيرين إلى وجود ملاحظات على أسلوبه التدريبي والتكتيكي، الأمر الذي أسهم في تسريع التحركات الإدارية لاتخاذ قرار التغيير الفني عقب مواجهة السد القطري.



وفي سياق متصل، أكدت مصادر «عكاظ» أن الرئيس التنفيذي لشركة النادي الأهلي، الفرنسي فابريس بوكيه، توصل إلى اتفاق مع مدير رياضي جديد لتولي المنصب خلفاً للبرتغالي روي بيدرو، الذي أُقيل من منصبه في وقت سابق، على أن يتم الإعلان رسمياً عن هوية المدير الرياضي الجديد فور استكمال الإجراءات التعاقدية اللازمة.



وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الإدارة الأهلاوية لإعادة هيكلة الملف الرياضي وتصحيح مسار الفريق، بعد سلسلة من النتائج التي أثارت استياء الجماهير الأهلاوية، وسط تطلعات بأن تسهم التغييرات المرتقبة على المستويين الفني والإداري في إعادة الاستقرار للفريق واستعادة قدرته على المنافسة في البطولات المحلية والقارية.



يُذكر أن المدرب الهولندي مارينو بوسيتش تولى قيادة الأهلي في أغسطس الماضي، بعقد يمتد حتى عام 2028، إلا أن الخسارة الثقيلة أمام الشباب، إلى جانب عدم قناعة عدد من اللاعبين بعمله الفني، وضعت تجربته مع الفريق على أعتاب النهاية بعد أقل من ثلاثة أشهر من توليه المهمة.