قفز فريق الوحدة من المركز الخامس إلى المركز الرابع بعد تغلبه على نظيره الصقر في مكة المكرمة في الجولة التاسعة بهدفين لهدف، ورفع رصيده إلى 15 نقطة، وحافظ على سجله في عدم تلقيه أية هزيمة منذ انطلاقة دوري الدرجة الأولى، وينتظر الفرسان مواجهة ساخنة بعد غد (الثلاثاء) 3 نوفمبر أمام الرائد الساعة (6:00) مساء، على ملعب نادي الرائد (بريدة) ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى.

إذ رفض المدرب سلافتشي فوينيسكي عدم منح اللاعبين إجازة، وأخضع الجميع إلى تدريبات متواصلة، وطالبهم بالخروج من فرحة الانتصار على الصقر إلى التفكير في تجاوز مواجهة الرائد القادمة، وخطف النقاط الثلاث، ولم يخرج فوينيسكي عن التكتيك والتشكيل الذي دخل فيه مواجهة الصقر السابقة، إذ طالب جميع اللاعبين بالتركيز وتأدية المهام الفنية داخل الملعب، وعدم السماح للخصم بتنظيم هجوم يهدد مرمانا.



من جهة أخرى، وعدت إدارة النادي كافة اللاعبين بمكافأة مجزية في حالة خطف نقاط المباراة من أمام الرائد ومواصلة المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى والصعود لدوري روشن السعودي للمحترفين.