أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مطار عدن الدولي وقصر المعاشيق بصواريخ باليستية، في تصعيد جديد يستهدف المنشآت الحيوية ومقدرات الشعب اليمني.

وأوضح الناطق الرسمي أن استهداف المطارات يكشف التناقض بين ادعاءات المليشيا بشأن رفع الحصار، وممارساتها على الأرض بحق اليمنيين، مشيراً إلى استمرارها في استهداف مقدرات الشعب اليمني والإضرار بمصالحه.

وأكد أن استهداف المنشآت الحيوية، وفي مقدمتها المطارات، يتناقض مع الشعارات التي ترفعها المليشيا، ويكشف طبيعة ممارساتها تجاه اليمنيين.