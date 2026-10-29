صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم الخميس 05/18/ 1448 هـ الموافق 29/ 10/ 2026 م، باشر الدفاع المدني في مدينة الرياض سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما وتدميرهما، تم إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنه إصابة بسيطة لمواطن، وأضرار مادية في منزل ومركبة.

وقد نُفذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.