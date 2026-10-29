تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيانات لها مساء الأربعاء، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر الحالي بواقع 1.9 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 3.2 ملايين برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعاً للمخزون بمقدار 300 ألف برميل.

وفي ظل هذا التراجع الأكبر من المتوقع أصبح إجمالي المخزون الأمريكي من النفط الخام 410.6 ملايين برميل أي أقل بنحو 4% عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة أن مخزون المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) تراجع بواقع 1.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي ليصبح أقل بنسبة 10% تقريباً عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

في المقابل ارتفع مخزون البنزين بمقدار 3.9 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أقل بنسبة 2% تقريباً عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.