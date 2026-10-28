نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطارٍ على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة؛ تشمل القنفذة ورابغ والكامل والليث والعرضيات، تصحبها ظواهر جوية متعددة تستدعي أخذ الحيطة والحذر.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية تتضمن رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، إلى جانب صواعق رعدية على المناطق المتأثرة.

وأشار إلى أن التنبيه يستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً، داعياً إلى متابعة التحديثات والتنبيهات الجوية الصادرة عبر القنوات الرسمية والالتزام بالإرشادات الوقائية أثناء فترة الحالة الجوية.