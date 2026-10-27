صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم الثلاثاء 05/16/ 1448هـ الموافق 27/ 10/ 2026م، باشر الدفاع المدني في مدينة الرياض سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما وتدميرهما، تم إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنها أضرار مادية في مبنى ومشروع تحت الإنشاء ومركبة.

وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.