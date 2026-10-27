صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم الثلاثاء 05/16/ 1448هـ الموافق 27/ 10/ 2026م، باشر الدفاع المدني في مدينة الرياض سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما وتدميرهما، تم إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنها أضرار مادية في مبنى ومشروع تحت الإنشاء ومركبة.
وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
الدفاع المدني: أضرار مادية بمبنى ومشروع تحت الإنشاء جراء شظايا صاروخ حوثي في الرياض
صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم الثلاثاء 05/16/ 1448هـ الموافق 27/ 10/ 2026م، باشر الدفاع المدني في مدينة الرياض سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما وتدميرهما، تم إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنها أضرار مادية في مبنى ومشروع تحت الإنشاء ومركبة.
The official spokesman for the Civil Defense stated that on Tuesday, 05/16/1448 AH, corresponding to 27/10/2026 AD, the Civil Defense in Riyadh responded to the fall of debris from two ballistic missiles after they were intercepted and destroyed, launched by the terrorist Houthi militia. This resulted in material damage to a building, a construction project, and a vehicle.
Approved procedures for such cases were implemented.