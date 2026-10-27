تونس.. توقيف ثلاث فتيات بشبهة استدراج أجانب وتخديرهم وسرقة ممتلكاتهم

كشفت تحقيقات أمنية في مدينة الحمامات بمحافظة نابل التونسية عن شبهات تورط ثلاث فتيات، تتراوح أعمارهن بين 18 و20 عاماً، في استدراج أجانب، خصوصاً من حاملي الجنسية الإيطالية، وتخديرهم بهدف الاستيلاء على أموالهم ومقتنياتهم الثمينة.

وبحسب المعطيات الأولية، كانت المشتبه بهن يقمن في منزل بمنطقة قربة التابعة لمحافظة نابل، ويستدرجن الضحايا خلال السهرات قبل اصطحابهم إلى منازل في الحمامات، حيث يُشتبه في وضع مواد مخدرة داخل القهوة أو المشروبات التي يتناولونها، تمهيداً للاستيلاء على ممتلكاتهم بعد فقدانهم القدرة على التصرف بصورة طبيعية.

وأوقفت السلطات الفتيات الثلاث بعد مراجعة النيابة العامة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد حجم الأفعال المنسوبة إليهن.

ولا تستبعد المعطيات الأولية وجود أطراف أخرى، إذ تحوم الشبهات حول شخص من محافظة بالشمال الغربي التونسي، يُعتقد أنه كان يتولى إدارة نشاط الفتيات والإشراف عليه. وتعمل الجهات الأمنية على التثبت من دوره المحتمل، وكشف ما إذا كانت القضية تتعلق بوقائع منفصلة أم بنشاط منظم تشارك فيه أطراف أخرى.