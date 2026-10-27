أعلنت النيابة العامة في موناكو، الاثنين، توقيف رجل على خلفية وفاة أنطوان دو ماسي، أحد أفراد الأسرة الحاكمة، الذي عُثر على جثته الأحد داخل حديقة عامة في الإمارة، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الوفاة.

وأوضحت النيابة، في تصريح لوكالة «فرانس برس»، أن التحقيقات توسعت بعد رصد الموقوف في تسجيلات مصورة برفقة دو ماسي، مشيرة إلى أنه لا يزال في إطار الاشتباه، ولم يُحسم بعد ما إذا كان طرفاً في واقعة جنائية أم شاهداً على أحداث لم يتحدد توصيفها القانوني.

وأكدت النيابة أن فرضية الوفاة العرضية لا تزال قائمة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات.

ويبلغ دو ماسي 29 عاماً، وهو حفيد الأميرة أنطوانيت، الشقيقة الكبرى للأمير رينيه الثالث، والد الأمير ألبير الثاني. وجاء العثور على جثته بعدما أبلغت عائلته السلطات، الأحد، عن قلقها إثر انقطاع أخبارها عنه.