دفعت الرياح القوية المصاحبة للعاصفة «بويلو» طائرة ركاب تابعة لشركة «غيت 2» إلى الانحراف عن مدرج مطار برمنغهام البريطاني أثناء الهبوط، قبل أن تعود إلى مسارها وتواصل التحرك داخل المطار، دون الإبلاغ عن إصابات.

ووقع الحادث خلال هبوط الرحلة LS1310 القادمة من مدينة البندقية الإيطالية، وسط أحوال جوية مضطربة شهدتها برمنغهام ومناطق أخرى في إقليم ويست ميدلاندز.

وأظهر مقطع فيديو متداول الطائرة وهي تنحرف من المدرج المعبد إلى المنطقة العشبية المجاورة، قبل أن تستعيد مسارها وتتجه إلى موقف الطائرات. وذكرت تقارير إعلامية أن الركاب غادروا الطائرة بصورة طبيعية.

وتزامن الحادث مع رياح شديدة ضربت أجزاء من المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما حذّر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني من تأثيرات العاصفة في أيرلندا الشمالية وإسكتلندا وأجزاء من شمال إنجلترا.

وتُعد الرياح الجانبية القوية من أبرز التحديات أثناء هبوط الطائرات، إذ قد تؤثر في استقرارها ومحاذاتها للمدرج، خصوصاً في ظل الظروف الجوية القاسية.