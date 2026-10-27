أُصيب ما بين أربعة وخمسة أشخاص، بعضهم بجروح خطيرة، إثر عملية دهس بسيارة في مدينة نويشتات آم روبنبرغه بولاية سكسونيا السفلى الألمانية، فيما أطلقت الشرطة النار على السيارة في محاولة لإيقافها.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، صباح اليوم، إن المصابين نُقلوا إلى المستشفى، مؤكدة أن حياتهم ليست في خطر.

ووقعت الحادثة في وقت متأخر من الليلة الماضية، ولا تزال ملابساتها غير واضحة. وفرّت السيارة من الموقع، فيما لم تتمكن الشرطة حتى الآن من توقيف المشتبه به أو المشتبه بهم.

وتأتي الواقعة وسط حوادث دهس شهدتها مدن ألمانية خلال الفترة الماضية، من بينها حادثة في ميونيخ العام الماضي أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.