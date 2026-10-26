شهدت جبهات القتال في اليمن، اليوم (الاثنين)، تصعيداً عسكرياً جديداً، مع شن ثماني غارات جوية على مواقع تابعة لمليشيا الحوثي غرب مدينة تعز، بالتزامن مع إعلان القوات الحكومية السيطرة على موقعٍ مرتفعٍ، فيما سقط صاروخان باليستيان أطلقتهما المليشيا قرب مخيمات للنازحين في منطقة صلاح الدين بمحافظة عدن، ما أثار مخاوف بشأن سلامة مئات الأسر.



غارات على مواقع الحوثيين



وفي تعز، استهدف الطيران الحربي مواقع وتحصينات حوثية في تباب الصالح والخزان والهياج غرب المدينة، ضمن تحركات عسكرية متواصلة على الجبهة الغربية. وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن الغارات الثماني استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا في محيط جبل هان ومنطقة الضباب.



وفي تطورٍ ميدانيٍّ، أعلنت القوات الحكومية سيطرتها على تبة الميدان المطلة على منطقة الضباب غرب مدينة تعز، في خطوةٍ من شأنها تعزيز مواقعها في الجبهة الغربية، التي تشهد مواجهات متواصلة بين القوات الحكومية والحوثيين.



وتأتي هذه التطورات امتداداً للتصعيد الذي شهدته جبهات تعز خلال الأيام الماضية، مع تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات عسكرية حوثية، بالتزامن مع مواجهات ميدانية في محيط المدينة.



صاروخان قرب مخيمات النازحين



وفي عدن، أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني سقوط صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي بالقرب من مخيمات النازحين في منطقة صلاح الدين، محذراً من تهديدهما حياة مئات الأسر التي اضطرت إلى مغادرة منازلها بسبب الحرب.



وقال الإرياني إن سقوط الصاروخين قرب مناطق مأهولة ومخيمات للنزوح يعرّض المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال، لمخاطر إضافية، مطالباً باتخاذ إجراءات لحماية النازحين ومحاسبة المسؤولين عن استهداف المناطق المحيطة بمخيماتهم.