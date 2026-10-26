تحوّل خلاف بسيط حول ملكية طائر حمام إلى جريمة مأساوية هزّت إحدى قرى محافظة كفر الشيخ المصرية، بعدما لقي طالب يبلغ من العمر 14 عاماً مصرعه إثر تعرضه لعدة طعنات خلال مشاجرة مع زميله.

وبحسب التفاصيل، شهدت قرية الزعفران الواقعة بمحافظة كفر الشيخ الواقعة عقب عودة الطالبين من المدرسة، حيث نشب بينهما خلاف أثناء وجودهما أعلى سطح منزل أحدهما بشأن ملكية طائر حمام، قبل أن تتطور المشادة الكلامية إلى اشتباك عنيف.

وأسفرت الحادثة عن إصابة الطالب بعدة طعنات في الرقبة والصدر والظهر، إضافة إلى جروح قطعية في فروة الرأس، ليفارق الحياة متأثراً بإصاباته بعد وصوله إلى المستشفى.

وأظهرت التحريات الأولية أن الطالب المتهم، البالغ من العمر 13 عاماً، اعتدى على زميله باستخدام سلاح أبيض خلال النزاع، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه إلى جانب السكين المستخدمة في الواقعة.

وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهم بارتكاب الاعتداء، كما أرشد إلى أداة الجريمة، في حين قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه وبيان سبب الوفاة وطبيعة الإصابات التي لحقت به.

وتواصل الجهات المختصة استكمال إجراءات التحقيق لكشف جميع ملابسات الحادثة، فيما ينتظر أن يسهم تقرير الطب الشرعي في استكمال الجوانب الفنية المتعلقة بالقضية.