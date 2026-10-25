كشفت مصادرلـ«عكاظ» أن إدارة مجلس نادي النصر استكملت جميع التصاريح والمتطلبات والإجراءات اللازمة لوصول بعثة فريق الوصل الإماراتي، الذي كان من المفترض وصوله إلى السعودية أمس، لخوض مواجهة الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن الفريق لم يصل حتى الآن، دون اتضاح الأسباب.

وأوضحت المصادر أن طواقم التحكيم ومراقبي المباراة وصلوا إلى السعودية منذ أمس، فيما تواصل إدارة النصر انتظار بعثة الفريق الإماراتي.

وبحسب المصادر، تسلّم الاتحاد الآسيوي ملعب الأول بارك قبل المباراة بـ48 ساعة، وباشر تجهيزاته الميدانية، بما في ذلك إزالة اللوحات التجارية المحلية واستبدالها بشعارات الشركات الراعية للبطولة، في خطوة تعكس استكمال الاستعدادات الميدانية والتنظيمية للمواجهة وفق الموعد المحدد.

وأضافت المصادر أن إدارة النصر خاطبت الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلاً بأمينه العام ماجد ال صاحب، وطالبته بمخاطبة الاتحاد الآسيوي والضغط في سبيل المحافظة على حقوق النادي السعودي، كما أشعرت الاتحاد القاري بالمستجدات، مؤكدةً رفضها تأجيل المباراة وتمسكها بمطالبتها باعتبار الوصل منسحباً في حال عدم حضوره، وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة.

واستحضرت المصادر مشاركة النصر في الموسم الماضي ضمن دوري أبطال آسيا الثاني، حين خاض مبارياته بنظام التجمع في الإمارات، والتزم بالجدول المعتمد وخاض مواجهاته أمام الوصل الإماراتي والأهلي القطري دون طلب التأجيل بسبب الظروف الإقليمية.

وتتمسك الإإدارة النصراوية بإقامة المباراة في موعدها، وترى أن اكتمال الاستعدادات التنظيمية والميدانية، ووصول طواقم التحكيم والمراقبين، يستدعيان حسم الموقف وفق اللوائح القارية، بما يحفظ حقوق النادي السعودي وعدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين الأندية.