أطلقت وزارة التعليم خدمة إلكترونية جديدة للمديرين ومديرات المدارس تتمثل في إغلاق اليوم الدراسي عبر بوابة التعليم وذلك بتعبئة استمارة الإغلاق بنهاية كل يوم دراسي طوال أيام الأسبوع.

وتُمكّن الخدمة المديرين ومديرات المدارس من توثيق تنفيذ المهام الأساسية في اليوم الدراسي، والتحقق من استكمال المتطلبات المدرسية لسير العملية التعليمية والتربوية وتسجيل الملاحظات والإجراءات المتخذة عند وجود أي خلل خلال اليوم الدراسي، وذلك لضمان جودة الأداء وتحقيق مستهدفات العمل المدرسي.

وتشمل استمارة الإغلاق حضور الطلاب والطالبات وغيابهم وحضور المعلمين والمعلمات وغيابهم والأمن والسلامة والصيانة والنظافة ومناوبة نهاية اليوم الدراسي ومتابعة انصراف وخروج الطلاب والطالبات وسلامة إجراءات الخروج ورصد المخالفات السلوكية للطلاب والطالبات.

ويتم الدخول إلى الخدمة عن طريق بوابة التعليم و يتم اختيار خدمة إغلاق اليوم الدراسي وتعبئة الاستمارة والإجابة عن البنود المطلوبة وفق الواقع الفعلي لسير اليوم الدراسي وتسجيل الإجراءات المتخذة في حالة وجود خلل أو قصور وبعدها مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل تأكيد الإغلاق.