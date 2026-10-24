صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم السبت 13/ 05/ 1448 هـ الموافق 24/ 10/ 2026 م، باشر الدفاع المدني في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سقوط شظايا اعتراض صاروخين باليستيين تم إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأدت عملية اعتراض الصاروخين الباليستيين إلى سقوط أجزاء منهما في (وادي المغمّس) بالعاصمة المقدسة، وأجزاء من شظايا الاعتراض على حي النزهة بمحافظة جدة، ووادي جليل بمحافظة الطائف، ومركز مستورة بمحافظة رابغ.

وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.