صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم السبت 13/ 05/ 1448 هـ الموافق 24/ 10/ 2026 م، باشر الدفاع المدني في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سقوط شظايا اعتراض صاروخين باليستيين تم إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأدت عملية اعتراض الصاروخين الباليستيين إلى سقوط أجزاء منهما في (وادي المغمّس) بالعاصمة المقدسة، وأجزاء من شظايا الاعتراض على حي النزهة بمحافظة جدة، ووادي جليل بمحافظة الطائف، ومركز مستورة بمحافظة رابغ.
وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
«الدفاع المدني»: سقوط شظايا صاروخين باليستيين حوثيين في مكة المكرمة والمدينة المنورة
صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم السبت 13/ 05/ 1448 هـ الموافق 24/ 10/ 2026 م، باشر الدفاع المدني في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سقوط شظايا اعتراض صاروخين باليستيين تم إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
The official spokesperson for the Civil Defense stated that on Saturday, 13/05/1448 AH corresponding to 24/10/2026 AD, the Civil Defense responded in the regions of Mecca and Medina to the falling debris from the interception of two ballistic missiles launched by the terrorist Houthi militia towards the regions of Mecca and Medina.
The interception of the ballistic missiles resulted in parts of them falling in (Wadi Al-Mughmas) in the holy capital, and debris from the interception landing in the Al-Nuzhah neighborhood in Jeddah, Wadi Jaleel in Taif, and the Mastorah center in Rabigh.
The approved procedures for such cases were implemented.