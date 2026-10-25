يترقب نحو 170 ألف موظف وموظفة، وفق تقديرات حسابية غير رسمية، استكمال إجراءات المرحلة الثالثة من انتقال منسوبي وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة، التي تشمل 10 تجمعات صحية في مختلف مناطق السعودية، بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن ترتيبات إرسال العروض الوظيفية للمشمولين بالانتقال، اعتباراً من 10 ديسمبر القادم، ومنحهم مهلة 10 أيام لقبول العروض أو رفضها، تمهيداً لاستكمال إجراءات انتقالهم.

وتشمل المرحلة الثالثة تجمعات الرياض الصحي الأول، والرياض الصحي الثالث، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة الصحي الأول، وجدة الصحي الثاني، والجوف، وعسير، وجازان، والباحة.

وكان أكثر من 130 ألف موظف وموظفة شملتهم إجراءات الانتقال في المرحلتين الأولى والثانية، موزعين على 10 تجمعات صحية، هي: الشرقية، والقصيم، والرياض الصحي الثاني، والأحساء، والطائف، ونجران، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، وحفر الباطن. وشملت المرحلة الأولى أكثر من 62 ألف موظف وموظفة، والثانية أكثر من 68 ألفاً، فيما أعلنت الشركة تجاوز نسبة قبول عروض الانتقال 99% ممن أبدوا رغباتهم.

ويستند تقدير عدد الموظفين المتبقين إلى إحصائية سابقة لوزارة الصحة لعام 2023، كشفت أن إجمالي منسوبيها بلغ 300836 موظفاً وموظفة، بينهم 252566 من الكوادر الصحية، و48270 من الكوادر الإدارية.

وباحتساب الفرق بين إجمالي موظفي الوزارة في الإحصائية السابقة، وعدد المشمولين بإجراءات الانتقال في المرحلتين الأولى والثانية، يبلغ العدد التقديري المتبقي نحو 170 ألف موظف وموظفة، دون أن يمثل ذلك إحصاءً رسمياً للمشمولين بالمرحلة الثالثة؛ نظراً إلى اختلاف سنوات البيانات، والتغيرات التي طرأت على أعداد القوى العاملة، فضلاً عن وجود موظفين قد لا تشملهم إجراءات