فجرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكدت صحة التسجيل الصوتي المنسوب إلى الفنانة إلهام الفضالة، نافيةً مسؤوليتها عن تسريبه.

تراكم الخلافات

واستعادت الشعيبي خلال ظهورها في بودكاست «مساحة خاصة» على تلفزيون «الجديد»، علاقتها السابقة مع إلهام الفضالة، مؤكدةً أن الصداقة التي جمعتهما لسنوات كانت قوية إلى حد وصفها بالأخت، قبل أن تتراكم الخلافات بينهما وتنتهي علاقتهما بالقطيعة.

وفيما يتعلق بالتسجيل الصوتي المنسوب إلى إلهام الفضالة، والذي أثار جدلاً واسعاً بسبب ما اعتُبر إساءة إلى الكويت، أكدت الشعيبي صحة التسجيل، لكنها نفت أن تكون هي من سربته إلى العلن.

كما تحدثت عن تعرضها لمحاربة داخل الوسط الفني، ملمحةً إلى وجود أطراف ساهمت في استبعادها من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وهو ما أثر في حضورها الفني خلال الفترة الأخيرة.

خلافات عائلية

وتطرقت الشعيبي إلى خلافها العائلي مع شقيقها ثامر، مشيرةً إلى أن الأزمة بدأت بعدما ظهر في صور مع أشخاص تسببوا في أذى مباشر لها، وكانت بينها وبينهم خلافات وقضايا.

ولم تتمالك الشعيبي دموعها أثناء الحديث عن شقيقها، معبرةً عن شعورها بالخذلان بسبب موقفه، خصوصاً أنها كانت تعتبره بمنزلة ابنها، وقدمت الكثير من التضحيات من أجل عائلتها وأشقائها.

ووجهت الشعيبي إليه عتاباً مؤثراً قائلةً: «لماذا فعلت ذلك بأختك التي ربتك؟»، مشيرةً إلى أنها كانت تحرص على مساندة أفراد أسرتها وتقاسم لقمة العيش معهم، ولم تتوقع أن يقف شقيقها إلى جانب أشخاص تعتبرهم من أسباب الأزمات التي تعرضت لها.

ورغم حدة الخلاف، أكدت الشعيبي أنها قد تسامح شقيقها ثامر، لكنها اتخذت موقفاً مخالفاً تجاه شقيقتها نورا، رافضةً فكرة التصالح معها، دون حديثها عن الأسباب الرئيسية لرفضها التصالح معها.

وقالت الفنانة الكويتية: «أنا ثامر أسامحه، ولكن أختي نورا لا، لن أسامحها إلى أن أموت»، موضحةً أن شقيقتها ارتكبت أموراً كثيرة لا يمكن نسيانها.

وأكدت أنها لا تزال تحب شقيقتها وتتابع أخبارها من بعيد، لكنها لا ترغب في وجودها بحياتها، في إشارة إلى عمق الخلاف الذي وصل إلى حد القطيعة التامة، كما دعت لشقيقها بالشفاء لإصابته بالفشل الكلوي وتلقيه العلاج.