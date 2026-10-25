كشف الفنان اللبناني جورج خباز تطلعه لتقديم تجربة مسرحية جديدة في السعودية، تعكس خصوصية المسرح اللبناني وتلبي ذائقة الجمهور السعودي، معرباً عن إعجابه بالنهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، ومؤكداً أن حجم التطور المحقق يستحق التهنئة والتقدير.

المسرح اللبناني

وقال خباز لـ«عكاظ»، على هامش وجوده في مهرجان الجونة السينمائي: «أتطلع إلى تقديم عمل مسرحي في السعودية يحمل هوية المسرح اللبناني المميز ويليق بالجمهور السعودي»، معرباً عن أمله في أن يرى هذا المشروع النور قريباً، في ظل الحراك الثقافي والفني الذي تشهده المملكة.

وأشاد بالتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة، مؤكداً تقديره لما تحققه من خطوات متسارعة في مجالات متعددة.

مفاجأة سينمائية قريباً

وأعلن خباز عن انتهائه من تصوير فيلم سينمائي جديد يحمل مفاجأة للجمهور، دون الإفصاح عن تفاصيله، مشيراً إلى استعداده لتقديم مسرحية مختلفة من المنتظر عرضها قريباً، إضافة إلى العمل على مسلسل قصير، في إطار نشاطه الفني وتنوع مشاريعه القادمة بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية.

تكريم رسمي

ووقع خباز في وقت سابق الكتاب الذهبي لمدينة مونتريال الكندية، خلال استقباله رسمياً في مقر البلدية، تقديراً لإسهاماته الفنية والثقافية ودوره في تعزيز حضور الثقافة اللبنانية والفرنكوفونية عالمياً.

وجاء التكريم ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان في كندا، إذ انضم اسم خباز إلى سجل يضم شخصيات بارزة، من بينها نيلسون مانديلا، احتفاءً بدوره في تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب.