حين حضرت الشهامة.. مبادرة إنسانية من سعودي لدعم نادية كرم

حظيت الفنانة نادية كرم بمبادرة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما قدّم لها مواطن سعودي عدداً من الأجهزة المنزلية لمساندتها في ظل الظروف المعيشية والصحية التي أعلنت معاناتها منها مؤخرًا.

وتداول متابعون مقطع فيديو نشرته الإعلامية مي عيدان يوثق تقديم المواطن السعودي عيسى العميري ثلاجة وفرن غاز وأجهزة كهربائية أخرى للفنانة، في خطوة لاقت إشادات واسعة من المتابعين الذين أثنوا على ما وصفوه بموقف إنساني نبيل يعكس قيم العطاء والتكافل.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع المبادرة، معبّرين عن تقديرهم للدعم الذي تلقته الفنانة، ومؤكدين أهمية الوقوف إلى جانبها في ظل التحديات الصحية والمادية التي تحدثت عنها خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه المبادرة بعد حالة الجدل التي أثيرت حول أوضاع نادية كرم المعيشية والصحية؛ إثر مناشدتها محبيها ورجال الأعمال مساعدتها في تحمل تكاليف العلاج والعمليات الجراحية التي تحتاج إليها، وما أعقب ذلك من سجال إعلامي بينها وبين شقيقتها الفنانة عبير أحمد.

وخلال تصريحات ومقاطع مصورة متداولة، أوضحت نادية كرم تفاصيل ما تمر به من ظروف صعبة، مؤكدة حاجتها إلى الدعم، فيما ردت على عدد من التصريحات المنسوبة إلى شقيقتها بشأن الأزمة، في وقت استمر فيه الجدل حول حقيقة أوضاعها المادية وحجم المساندة التي تلقتها.

ورغم تباين الروايات المتداولة، خطفت المبادرة السعودية الأنظار بوصفها جانباً إنسانياً لافتاً، حظي بإشادة واسعة من المتابعين الذين دعوا إلى استمرار دعم الفنانة ومساندتها خلال هذه المرحلة.