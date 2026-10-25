أقام عبدالرحمن عبدالقادر فقيه مأدبة عشاء احتفاءً بالشيخ عبدالله بن صالح كامل، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للدورة الثانية والعشرين (1448–1452هـ)، بحضور عدد من الشخصيات ورجال الأعمال.

وشهدت مأدبة العشاء أجواءً ودية عكست عمق العلاقات التي تجمع الحضور، وتخللتها أحاديث ودية وتبادل التهاني بمناسبة إعادة انتخاب الشيخ عبدالله صالح كامل، الذي أعرب عن شكره وتقديره لعبدالرحمن فقيه على هذه المبادرة الكريمة وحفاوة الاستقبال، مثمناً مشاعره الطيبة، ومؤكداً اعتزازه بهذه اللفتة التي تعكس أصالة التواصل والتقدير.

ويأتي هذا الاحتفاء في سياق التقدير للدور البارز الذي يضطلع به الشيخ عبدالله بن صالح كامل في خدمة قطاع الأعمال بمكة المكرمة، وجهوده المستمرة في دعم التنمية الاقتصادية للمنطقة، مما يعكس الثقة المتجددة التي أولاها إياه أعضاء مجلس الإدارة.



وتعد غرفة مكة المكرمة إحدى الركائز الأساسية في المشهد الاقتصادي للمنطقة، حيث تسعى باستمرار إلى تمكين الشركات والمؤسسات من تحقيق أهدافها، وتوفير بيئة محفزة للنمو والابتكار، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وكان مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة قد اختار، في اجتماعه الأول للدورة الجديدة، الشيخ عبدالله بن صالح كامل رئيساً للمجلس لدورة ثانية على التوالي، فيما اختير أحمد بن رابح الشريف نائباً أول للرئيس، والمهندس عبدالله بن عمر قاضي نائباً ثانياً، عقب استكمال تشكيل المجلس بقرار من وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

ويضم المجلس الجديد تسعة أعضاء، بينهم ستة أعضاء مستمرون من الدورة السابقة، وثلاثة أعضاء جدد، هم صالح بن محمد بن لادن، وعبدالقادر بن عبدالرحمن فقيه، ومعاذ بن مجدي حريري، في خطوة تعزز الاستفادة من الخبرات المتراكمة وإضافة كفاءات جديدة لدعم مسيرة الغرفة.

ويأتي تشكيل المجلس في إطار مواصلة جهود غرفة مكة المكرمة في خدمة قطاع الأعمال، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتطوير المبادرات والخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة والمجتمع.



ويُتوقع أن يسهم هذا التشكيل الجديد في مواصلة مسيرة الإنجازات، وتحقيق المزيد من التطلعات لخدمة مجتمع الأعمال في مكة المكرمة.