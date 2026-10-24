كشفت نتائج دراسة سريرية واسعة عن نجاح لقاح شخصي تجريبي في خفض خطر عودة سرطان الجلد الميلانيني (الميلانوما) بنسبة 42%، عند استخدامه إلى جانب العلاج المناعي المعتاد بعد الجراحة، في تطور علمي يعزز الآمال في الحد من انتكاسة المرض.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، أعلنت شركتا الأدوية «موديرنا» و«ميرك» نتائج الدراسة، التي شملت أكثر من 1100 مريض مصابين بالميلانوما عالية الخطورة، بعد إزالة أورامهم جراحياً. ويعتمد اللقاح، المعروف باسم «إنتيسميران» (Intismeran)، على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، المستخدمة أيضاً في تطوير لقاحات كوفيد-19.

وقال الدكتور حسين توابي، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة من مركز إم دي أندرسون للسرطان في هيوستن، إن النتائج تمثل تقدماً مهماً في مجال مكافحة السرطان، الذي كان يبحث عن نتائج إيجابية بهذا الحجم.

كيف يعمل اللقاح الشخصي؟

على عكس اللقاحات التقليدية التي تمنع العدوى، صُمم هذا اللقاح لمساعدة الجهاز المناعي على اكتشاف الخلايا السرطانية ومهاجمتها إذا عادت بعد الجراحة.

وتبدأ العملية بتحليل الخصائص الجينية للورم لتحديد الطفرات التي تميزه، والتي قد تؤدي إلى إنتاج بروتينات غير مألوفة للجسم تُعرف باسم «المستضدات الجديدة».

وبعد ذلك، يُصنع لقاح مخصص لكل مريض، لتدريب جهازه المناعي على التعرف على هذه العلامات واستهداف الخلايا التي تحملها.

ويتضمن العلاج تسع جرعات، تفصل بين كل منها ثلاثة أسابيع، وتُعطى إلى جانب عقار «كيترودا» (Keytruda)، وهو علاج مناعي تنتجه شركة ميرك. وتُعد هذه الإستراتيجية مختلفة عن اللقاحات الوقائية، مثل لقاح فايروس الورم الحليمي البشري ولقاح التهاب الكبد «ب»، اللذين يساعدان على منع بعض أنواع السرطان المرتبطة بالعدوى.

نتائج الدراسة: 82% دون انتكاسة

وُزع المشاركون عشوائياً على مجموعتين؛ تلقت الأولى اللقاح الشخصي إلى جانب «كيترودا»، بينما حصلت الثانية على العلاج المناعي مع دواء وهمي.

وبعد عامين، ظل 82% من المرضى الذين تلقوا اللقاح على قيد الحياة دون عودة السرطان، مقارنة بـ70% ممن تلقوا العلاج المناعي وحده، بفارق قدره 12 نقطة مئوية.

أما انخفاض خطر عودة المرض بنسبة 42%، فيشير إلى الانخفاض النسبي في الخطر وفق نتائج الدراسة، وليس إلى زيادة فرص الشفاء بمقدار 42 نقطة مئوية.

ولا تزال التجربة مستمرة لمتابعة المشاركين وتقييم النتائج على المدى الطويل.

مريض يروي تجربته مع اللقاح



ومن بين المشاركين توني هوت، البالغ 62 عاماً، الذي انضم إلى التجربة عام 2024 في مركز إم دي أندرسون، بعد اكتشاف بقعة في أذنه كانت تنزف بصورة متقطعةً ولا تلتئم تماماً. وأكد الأطباء إصابته بالميلانوما، وكشفت الجراحة أن المرض بدأ ينتشر.

وقال هوت إنه يريد فعل كل ما يستطيع ليبقى إلى جانب أسرته، موضحاً أنه يسافر من ولاية إنديانا إلى هيوستن كل بضعة أشهر لإجراء الفحوص.

وأظهرت فحوصه الأخيرة أنه لا يزال خالياً من السرطان، رغم أن حالته الفردية لا تكفي وحدها للحكم على فعالية العلاج.

وبحسب الباحث حسين توابي، شملت الآثار الجانبية الرئيسية ألم موضع الحقن والإرهاق وتفاعلات مشابهة لتلك المرتبطة بلقاحات كورونا المعتمدة على تقنية mRNA.

التكلفة والتوسع في علاج السرطان



لم تكشف موديرنا وميرك عن التكلفة المتوقعة للقاح، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار العلاجات الشخصية التي تتطلب تحليلاً جينياً وتصنيعاً مخصصاً لكل مريض.

وقال ستيفن هوج، رئيس موديرنا، إن منشأة الشركة في ولاية ماساتشوستس تنتج جرعات لآلاف المشاركين في دراسات دولية. ويستغرق تصنيع اللقاح بضعة أيام، بينما قد تستغرق العملية كاملةً، بدءاً من تحليل الورم، نحو ستة أسابيع أو أكثر. وخلال هذه الفترة، سيبدأ المرضى العلاج المعتاد بـ«كيترودا».

ويرى خبراء أن نجاح الدراسة يعزز فرص تطوير لقاحات شخصية لأنواع أخرى من السرطان، إذ تُجرى أبحاث على علاجات مماثلة تستهدف سرطانات الرئة والكلى والبنكرياس.

وقالت كارين نودسن، الرئيسة التنفيذية لمعهد باركر، إن هذه التقنية تمثل جبهةً جديدةً في الأبحاث، فيما أشار الدكتور مايكل أتكينز، من جامعة جورجتاون، إلى إمكانية تطبيقها مستقبلاً على سرطانات متعددة.

وتناقش الشركتان حالياً مع الجهات التنظيمية الخطوات اللازمة للحصول على الموافقة، لكن اللقاح لا يزال تجريبياً، ويحتاج إلى متابعة طويلة الأمد لتقييم استدامة فعاليته وسلامته.