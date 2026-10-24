ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.2 درجات، اليوم (السبت)، المياه القريبة من سواحل دولة فانواتو الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، وفقاً لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال وقع على بُعد نحو 200 كيلومتر غرب بلدة سولا في فانواتو، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ترقب لتداعيات الزلزال

ولم تتضمن المعلومات الأولية الصادرة عقب وقوع الزلزال تفاصيل عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، كما لم تتضح بعد التداعيات المحتملة للهزة على المناطق الساحلية القريبة.

منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً متكرراً

وتقع فانواتو ضمن منطقة «حزام النار» في المحيط الهادئ، التي تتميز بنشاط زلزالي وبركاني مرتفع نتيجة حركة الصفائح التكتونية.

وتتعرض الدولة الجزرية بصورة متكررةً لهزات أرضية متفاوتة القوة، نظراً إلى موقعها الجغرافي بالقرب من مناطق التقاء الصفائح الأرضية.