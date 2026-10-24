أثار اكتشاف ثغرتين أمنيتين خطيرتين في لغة البرمجة «PHP»، التي تعتمد عليها ملايين المواقع والتطبيقات الإلكترونية حول العالم، حالة من الاستنفار لدى الحكومات والشركات، وسط تحذيرات من إمكانية استغلالهما لاختراق الخوادم وتنفيذ تعليمات برمجية خبيثة عن بُعد، ما دفع الجهات المعنية إلى الإسراع في تثبيت التحديثات الأمنية لحماية أنظمتها وبياناتها.

وتسببت الثغرتان، اللتان ساعد الذكاء الاصطناعي في اكتشاف مخاطرهما، في اضطرابات طالت بعض المواقع والخدمات الحكومية في بريطانيا وفنلندا واليابان، بالتزامن مع إجراءات عاجلة لتثبيت التحديثات الأمنية ووفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».

تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد

وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) من أن الثغرتين قد تتيحان للمهاجمين تنفيذ تعليمات برمجية خبيثة عن بُعد على الخوادم المتأثرة، ما قد يؤدي إلى سرقة المعلومات أو تعديل البيانات أو استخدام الأنظمة المخترقة لتنفيذ هجمات إلكترونية أخرى.

وتحمل الثغرتان المعرّفين (CVE-2026-109618) و(CVE-2026-109619)، وحصلت كل منهما على درجة خطورة تبلغ 9.2 من أصل 10 وفقاً نظام التقييم الأمني CVSS بنسخته الرابعة.

وترتبط الثغرة الأولى بخلل في معالجة حالات نفاد الذاكرة، فيما تنشأ الثانية عن استمرار استخدام بيانات داخلية بعد تحرير الذاكرة المخصصة لها، وهو ما قد يسمح للمهاجمين باستغلال أخطاء إدارة الذاكرة للوصول إلى الخادم.

تحديثات أمنية عاجلة

وأصدر فريق تطوير «PHP»، (الأربعاء) (21 أكتوبر)، تحديثات أمنية لمعالجة الثغرتين، شملت الإصدارات 8.2.35 و8.3.36 و8.4.27 و8.5.12، داعياً جميع الجهات التي تستخدم اللغة إلى تثبيتها فوراً.

وأكد الفريق أن الخطر يشمل بيئات تشغيل متعددة، من بينها PHP-FPM وخوادم Apache وLiteSpeed، مشيراً إلى أن بعض طرق الاستغلال قد تسمح بتنفيذ الهجوم قبل بدء تشغيل الشيفرة البرمجية الخاصة بالموقع.

ودعت وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني (ENISA) المؤسسات إلى حصر الأنظمة التي تستخدم «PHP»، وإعطاء الأولوية للخوادم المتصلة بالإنترنت، والتنسيق مع شركات الاستضافة لتطبيق التحديثات.

اضطرابات في الخدمات الحكومية

وشهدت بعض الخدمات الحكومية في دول أوروبية وآسيوية انقطاعات أو قيوداً مؤقتة، في وقت سارعت فيه الجهات المشغلة إلى اختبار التحديثات الأمنية وتثبيتها.

وحذرت السلطات الأمريكية والبريطانية من استمرار تشغيل الأنظمة المعرضة للخطر دون معالجة، داعيةً إلى عزل الخدمات أو إيقافها مؤقتاً إذا تعذر تطبيق التحديثات أو إجراءات الحماية المناسبة.

الذكاء الاصطناعي يكشف ثغرات قديمة

وأفادت تقارير تقنية بأن أدوات الذكاء الاصطناعي أسهمت في اكتشاف مسارات لاستغلال الثغرتين والتحقق من خطورتهما، بعدما كانت مؤشرات أولية لإحدى المشكلات معروفة منذ عام 2024.

وأقرت مؤسسة «PHP» بأن التأخر في معالجة المشكلة يعكس خللاً في آليات التعامل مع البلاغات الأمنية وتحديد أولوياتها.

ويرى مختصون أن التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي يمنح الباحثين الأمنيين قدرات أكبر على اكتشاف الثغرات، لكنه قد يساعد المهاجمين أيضاً على تطوير أساليب استغلالها بسرعة أكبر.

تحذيرات من استهداف المواقع غير المحدّثة

وحذر خبراء الأمن السيبراني من احتمال تصاعد محاولات استهداف الخوادم التي لم تثبت التحديثات، خصوصاً بعد نشر التفاصيل التقنية للثغرتين وتداول نماذج أولية لاستغلالهما.

وتُستخدم لغة «PHP» في تشغيل نسبة كبيرة من مواقع الإنترنت، لكن ذلك لا يعني أن جميع هذه المواقع تعرضت للاختراق؛ إذ يتوقف الخطر الفعلي على إصدار اللغة المستخدم، وبيئة تشغيل الخادم، ومدى تطبيق التحديثات الأمنية.

وتؤكد الجهات المختصة أن التحديث الفوري والتحقق من سلامة الأنظمة يمثلان الخطوة الأساسية لتقليل مخاطر الهجمات المحتملة.