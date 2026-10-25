أعلنت نجاح تركيب وتشغيل محطتين للرصد الفلكي تابعتين لمشروع (LaserSETI) العالمي في موقع منارة العلا، في خطوة تعزز مكانة المحافظة مركزاً للبحث العلمي والاكتشافات الفلكية، وتدعم حضورها ضمن شبكات الرصد الدولية المتخصصة.

ويُعد مشروع (LaserSETI) شبكة عالمية للرصد الفلكي تعتمد على مراقبة السماء بصورة مستمرة لرصد الظواهر الضوئية العابرة والتغيرات النادرة التي قد ترتبط بأحداث كونية وأجرام فلكية غير معتادة، إضافة إلى متابعة إشارات ليزر محتملة تتطلب مزيداً من الدراسة والتحليل العلمي.

ويسهم تشغيل المحطتين في دعم جهود الباحثين عبر توفير بيانات رصد دقيقة يمكن مقارنتها مع نتائج المحطات الأخرى المنتشرة حول العالم، مستفيداً من موقع العلا وما تتمتع به من سماء مظلمة ومستويات منخفضة من التلوث الضوئي، ما يجعلها بيئة مثالية للرصد الفلكي.

ومع بدء التشغيل الكامل للمحطتين، أصبحت العلا أول موقع في قارة آسيا ينضم إلى شبكة (LaserSETI)، وخامس موقع تشغيلي ضمن منظومة الرصد العالمية، إلى جانب مواقع قائمة في الولايات المتحدة وبورتوريكو، بما يوسع من النطاق الجغرافي للشبكة ويعزز فرص جمع البيانات وتحليلها.

وأكدت الهيئة أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً للتعاون العلمي مع معهد (SETI)، ويعكس انتقال الشراكة من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، بما يسهم في تطوير قدرات البحث والرصد الفلكي، ويدعم تبادل المعرفة والخبرات العلمية على المستوى الدولي.

كما يعزز المشروع جهود الهيئة في حماية سماء العلا والمحافظة على أحد أبرز مقوماتها الطبيعية، إلى جانب دعم الأبحاث العلمية وتنمية السياحة الفلكية، ضمن رؤية متكاملة تربط بين الاستدامة البيئية والابتكار العلمي وتطوير التجارب المعرفية لزوار المحافظة.

وتتجه المرحلة المقبلة إلى تحليل البيانات التي تجمعها المحطتان وتوسيع فرص التعاون البحثي الدولي، بما يرسّخ مكانة منارة العلا مركزاً متقدماً للرصد والاكتشاف الفلكي في المنطقة.