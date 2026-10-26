في ظل الجهود الإقليمية الرامية إلى احتواء الأزمة الراهنة والحد من تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيرانية طهران، التي تستضيف اليوم (الإثنين) اجتماعات تجمع ممثلين عن دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك ومسؤولين إيرانيين، برئاسة، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويشارك في الاجتماعات المشير عاصم منير، رئيس أركان الجيش الباكستاني، وإبراهيم قالن، رئيس الاستخبارات التركية، فيما يُنتظر أن يلتقي ممثلو دول الاتفاقية الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود المشتركة لاحتواء التوتر بين أطراف الأزمة، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية، وتعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات تسهم في الحد من التصعيد، بالتوازي مع مساعي الوساطة التي تضطلع بها دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية.

كما تهدف الاجتماعات إلى تأكيد دور دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك في دعم أمن المنطقة واستقرارها، وتعزيز التنسيق مع دولها بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في احتواء الأزمات وتداعياتها.